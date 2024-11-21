Система видеоаналитики помогла задержать 76 правонарушителей в Астане и Алматы
Система распознавания лиц начала работать в этих мегаполисах
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Национальная система видеомониторинга с применением технологий искусственного интеллекта позволяет распознавать разыскиваемых лиц, сигнализировать об оставленных предметах в общественных местах, фиксировать правонарушения в автоматическом режиме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.
Также “компьютерное зрение” позволяет по марке, модели и цвету идентифицировать автотранспорт.
Под пристальным вниманием “умных” камер находятся объекты как ЖД вокзалы, аэропорты, гостиницы, улицы, перекрестки, ТРЦ.
"Цифровые “сторожи” уже показали свою эффективность. Во время проведения Всемирных игр кочевников в Астане удалось оперативно найти потерявшихся в толпе детей, а также лиц, состоящих на учете, без вести пропавших", - сообщили в МВД.
При помощи системы видео-аналитики в Астане оперативно распознано и задержано 46 разыскиваемых правонарушителей. Аналогичная работа проводится в Алматы, где на сегодняшний день установлено и задержано 30 таких лиц.
Внедряемые технологии – новый шаг к созданию умных городов, который позволит повысить уровень общественной безопасности и снизить преступность, чтобы каждый гражданин чувствовал себя защищенным в обществе, где царит закон и порядок.
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