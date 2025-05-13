Высшая аудиторская палата Казахстана подвела итоги масштабного госаудита электроэнергетической отрасли. Результаты проверки выявили системные проблемы в управлении, износ инфраструктуры, непрозрачность тарифов и отсутствие контроля за оборотом электроэнергии, передаёт BaigeNews.kz.

Заседание Высшей аудиторской палаты прошло под председательством Алихана Смаилова. В поле проверки попали ключевые структуры: Министерство энергетики, АО "Самрук-Энерго", АО "KEGOC", АО "КОREM", ТОО "РФЦ" и другие участники рынка.

По данным Министерства энергетики, в Казахстане работают 233 электростанции, но 78% электроэнергии производится на тепловых станциях. Уровень износа генерирующих мощностей достиг 55%, а электросетей — 76%. Большинство объектов построены ещё в советское время.

К слову, энергосистема страны разбалансирована: большая часть генерации сосредоточена в северных регионах, тогда как до 25% потребления приходится на юг. Самодостаточными признаны только три области — Павлодарская, ВКО и СКО.

Кадровый голод

В отрасли ощущается острый дефицит кадров — не хватает около 4,5 тыс. энергетиков. Причины — низкие зарплаты и падение интереса молодёжи к профессии.

Проблемы с тарифами и прозрачностью

Аудит выявил, что:

Минэнерго не мониторит затраты на производство и реализацию электроэнергии;

тарифы утверждаются без публичных обсуждений;

программное обеспечение АО "КОREM", через которое ведётся торговля балансирующей энергией, не прошло проверку по кибербезопасности;

формулы тарифов позволяют выбирать значения субъективно, из-за чего произошло завышение на 34,7 млрд тенге, оплаченных потребителями.

Майнеры и провайдеры вне контроля

На рынке работают 18 провайдеров, чьи цены и объёмы поставок не регулируются. Только в 2024 году через них было продано 13,7 млрд кВт⋅ч электроэнергии (на сумму свыше 200 млрд тенге) в обход госоператоров.

Кроме того, майнеры закупили 901 млн кВт⋅ч напрямую у частных компаний, минуя Единого закупщика. Председатель ВАП Алихан Смаилов резко отреагировал:

"Лицензирование – это одно. Но они покупают через провайдеров энергию по нерегулируемым ценам. И эти расходы ложатся на всех потребителей. Проблема набирает обороты. Провайдеров баланса становится все больше. Это выгодно – зарабатывать на ровном месте за счет всего народа. Вы это, получается, позволяете. Допускаете эту тенденцию иэффективных механизмов контроля не внедряете", — указал он на проблему.

Неэффективные траты и завышенные цены

АО "KEGOC" закупило оборудование для четырёх проектов в 2–3 раза дороже, чем рыночная стоимость — общая переплата составила 2,2 млрд тенге.

АО "Самрук-Энерго" за последние 10 лет реализовало лишь 4 проекта, тогда как в стратегии развития запланировано 25. При этом неэффективные расходы по приостановленным проектам составили 199 млрд тенге.

Общие итоги госаудита: