Система технического и профессионального образования в Казахстане требует модернизации. Об этом сегодня заявил председатель сената Маулен Ашимбаев, выступая на Парламентских слушаниях, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, ТиПО необходимо приблизить к производству, сделать его более эффективным, уйти от формальных подходов и активно внедрять дуальное обучение, при котором студенты могут совмещать теорию с реальной практикой на производстве.

"Нет связи между колледжами и предприятиями. Нет связи между бизнесом и колледжами. О каком можно говорить качественном образовании, если эта элементарная связь не выстроена?" - подчеркнул спикер сената.

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что не менее важно усилить материально-техническую базу колледжей, поскольку без современного оборудования невозможно готовить специалистов, отвечающих требованиям рынка. Еще одна проблема – избыточное регулирование, которое может мешать учебным заведениям оперативно адаптироваться к экономическим реалиям. По его мнению, стоит подумать над статусом колледжей и предоставлении им большей самостоятельности.

Как отметил председатель сената, модернизация ТиПО требует конкретных решений со стороны Правительства и местных исполнительных органов. Сенат, в свою очередь, готов совместно с профильным Министерством работать над законодательными изменениями, которые позволят превратить колледжи в полноценные центры подготовки профессионалов, востребованных на рынке труда.