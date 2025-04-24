Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев с рабочей поездкой посетил Абайскую область, где ознакомился с мерами противопожарной защиты на территории государственного природного резервата "Семей орманы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

В рамках инспекции были осмотрены участки, пострадавшие от возгораний. С начала пожароопасного сезона текущего года на территории государственного лесного фонда зарегистрировано пять случаев лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнём, составила 1040,49 га, из которых 277,8 га — участки, покрытые лесом. При этом ущерб, требующий восстановления лесных насаждений, составил 36 га.

Фото: primeminister.kz

Для восстановления лесных массивов в резервате на площади 2,8 тысячи га уже высажено свыше девять миллионов сеянцев сосны обыкновенной. В 2025 году планируется проведение лесовосстановительных работ на дополнительной площади в 4,8 тысячи га.

По итогам осмотра Канат Бозумбаев поручил расширить минерализованные противопожарные полосы как на территории государственного лесного фонда, так и в прилегающих зонах.

В ходе поездки вице-премьер также посетил Батпаевское лесничество Бородулихинского района, где состоялось вручение ключей от 26 малолесных пожарных комплексов сотрудникам лесной охраны.

В рамках лизингового финансирования в 2025 году для нужд резервата планируется приобретение 39 единиц пожарных автомобилей.

На сегодня в составе резервата функционируют 34 лесничества. В отдалённых населенных пунктах, граничащих с территорией резервации, установлены посты механизированного дозора. Они оснащены беспилотными летательными аппаратами и средствами спутниковой связи.

Кроме того, ведутся работы по установке системы раннего обнаружения лесных пожаров (СРО) на всей территории резервата. Планируется установка 36 мачтовых сооружений, обеспечивающих покрытие до 600 тысяч га. Ввод системы в эксплуатацию намечен на начало июля.

Ранее премьер-министр РК Олжас Бектенов заявил, что во время лесных пожаров в Павлодарской и Абайской областях должностные лица не соблюдали новый алгоритм действий госорганов. И поручил провести расследование с принятием соответствующих мер и вынесением наказаний.