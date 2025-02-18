Система прогнозирования и моделирования паводков Tasqyn введена в производственную эксплуатацию.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов провел аппаратное совещание по вопросам подготовки к паводковому периоду.

На сегодня ведется моделирование паводков по 142 гидропостам на 128 участках рек. 114 специалистов бассейновых инспекций и филиалов "Казводхоза" ведут ежедневный мониторинг данных по гидропостам и вносят их в систему.

Система Tasqyn интегрирована в глобальную систему оповещения о наводнениях GloFAS. Окончательный прогноз на паводковый период 2025 года Tasqyn даст в начале марта.