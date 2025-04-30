Во время пленарного заседания Мажилиса депутат Асхат Рахимжанов предложил заморозить или упразднить систему ОСМС из-за жалоб населения и непрозрачности работы фонда. В кулуарах министр здравоохранения Акмарал Альназарова заявила, что такие предложения рассматриваются, но не являются приоритетом для государства, передает BaigeNews.kz.

"Сегодня мы внесли изменения и поправки в законодательство, направленные на совершенствование системы медицинского страхования — особенно с акцентом на доступность для социально уязвимых слоев населения", — отметила министр.

По её словам, после внедрения ОСМС наблюдается ряд положительных сдвигов: увеличилось количество высокотехнологичных медицинских услуг, выросла ожидаемая продолжительность жизни, количество частных поставщиков — выросла с 27% до 67%.

"Конкурентная среда есть, дополнительный объем предоставляемых медицинских услуг увеличился в 2,5 раза", — заявила глава ведомства.

Она также подчеркнула, что система ОСМС стала дополнительным источником финансирования здравоохранения, и говорить о её приостановке или ликвидации в текущих условиях нецелесообразно.

"Отдельные предложения со стороны депутатов действительно поступают, но вопрос о закрытии или заморозке ОСМС на повестке дня не стоит", — добавила министр здравоохранения РК.

Таким образом, несмотря на критику со стороны ряда депутатов, в правительстве настаивают на необходимости дальнейшего развития ОСМС, указывая на его роль в расширении доступности и качества медицинских услуг для населения.