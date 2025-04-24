В рамках цифровизации и повышения эффективности пограничных процессов Казахстан продолжает внедрение системы электронной очереди на автомобильных пунктах пропуска, передаёт BaigeNews.kz.

КГД отмечает, что эта система, которая уже успешно функционирует на границе с Китаем, Узбекистаном, Туркменистаном и Российской Федерацией, значительно улучшает процесс пересечения границы для грузовых автомобилей.

С помощью CarGoRuqsat перевозчики могут заблаговременно бронировать время пересечения границы, что способствует оперативности и прозрачности процедуры. Внедрение системы также помогает предотвратить скопление грузовых автомобилей и снижает вероятность образований очередей на границе.

Система интегрирована с 18 информационными системами государственных органов, что позволяет перевозчикам заранее получать актуальную информацию о штрафах, задолженностях и необходимых документах для перемещения товаров. Все эти меры направлены на исключение человеческого фактора и минимизацию коррупционных рисков.

С момента внедрения системы на 24 автомобильных пунктах пропуска казахстанско-российской границы системой уже воспользовались более 200 тысяч грузовых автомобилей, что подтверждает её высокую эффективность и востребованность среди перевозчиков.

В ответ на положительные результаты, в апреле-мае 2025 года планируется подключение системы к четырём крупным автомобильным пунктам пропуска на границе с Россией: "Жана жол" (Северо-Казахстанская область), "Кайрак" (Костанайская область), "Сырым" (Западно-Казахстанская область) и "Жайсан" (Актюбинская область).

Кроме того, в течение 2025 года система будет поэтапно внедрена и на казахстанско-кыргызской границе, включая пункты пропуска "Сартобе", "Аухатты", "Сыпатай батыр", "Айша биби", "Карасу", "Кордай".

Комитет госдоходов призывает перевозчиков заблаговременно осуществлять бронирование электронной очереди, чтобы избежать непредвиденных ситуаций на границе.