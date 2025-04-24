  • 24 Апреля, 11:28
  • BAIGENEWS

Система электронной очереди поможет избежать очередей на казахстанской границе

Сегодня, 09:34
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 09:34
Сегодня, 09:34
186
Фото: pixabay.com

В рамках цифровизации и повышения эффективности пограничных процессов Казахстан продолжает внедрение системы электронной очереди на автомобильных пунктах пропуска, передаёт BaigeNews.kz.

КГД отмечает, что эта система, которая уже успешно функционирует на границе с Китаем, Узбекистаном, Туркменистаном и Российской Федерацией, значительно улучшает процесс пересечения границы для грузовых автомобилей.

С помощью CarGoRuqsat перевозчики могут заблаговременно бронировать время пересечения границы, что способствует оперативности и прозрачности процедуры. Внедрение системы также помогает предотвратить скопление грузовых автомобилей и снижает вероятность образований очередей на границе.

Система интегрирована с 18 информационными системами государственных органов, что позволяет перевозчикам заранее получать актуальную информацию о штрафах, задолженностях и необходимых документах для перемещения товаров. Все эти меры направлены на исключение человеческого фактора и минимизацию коррупционных рисков.

С момента внедрения системы на 24 автомобильных пунктах пропуска казахстанско-российской границы системой уже воспользовались более 200 тысяч грузовых автомобилей, что подтверждает её высокую эффективность и востребованность среди перевозчиков.

В ответ на положительные результаты, в апреле-мае 2025 года планируется подключение системы к четырём крупным автомобильным пунктам пропуска на границе с Россией: "Жана жол" (Северо-Казахстанская область), "Кайрак" (Костанайская область), "Сырым" (Западно-Казахстанская область) и "Жайсан" (Актюбинская область).

Кроме того, в течение 2025 года система будет поэтапно внедрена и на казахстанско-кыргызской границе, включая пункты пропуска "Сартобе", "Аухатты", "Сыпатай батыр", "Айша биби", "Карасу", "Кордай".

Комитет госдоходов призывает перевозчиков заблаговременно осуществлять бронирование электронной очереди, чтобы избежать непредвиденных ситуаций на границе.

Самое читаемое

Наверх