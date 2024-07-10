Сирота осталась в долгах после жизни в арендной квартире от акимата Павлодара

Жительница Павлодара осталась в долгах после жизни в квартире, выданной ей на время от центра занятости. Динара Куспекова - сирота. В 2012 году обратилась к чиновникам за помощью, чтобы ей предоставили временное жильё. Женщине пошли навстречу, но вот обернулось всё это проблемами. Спустя восемь лет после того, как она съехала, ей арестовали счета, на которые поступает пособие, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Динара выпустилась из детского дома в 2002 году. После этого ей разрешили жить в центре-приюте в Павлодаре, где предоставляют первую помощь, но лишь на полгода.

Женщина призналась, что в итоге вынужденно оставалась там до 2012 года, пока не решилась попросить помощи у чиновников.

"В 2012 году я пошла в акимат Павлодара, попросила помощи, чтобы мне дали хотя бы временное жильё. Жильё выделили. Когда я туда заехала, узнала, что там умер дедушка. Получилось так, что в 2012 году акимат получает эту квартиру на баланс и выдаёт мне. Дедушка умер, его долги остались. Я узнала об этом, когда после получения договора аренды пошла оформлять счётчик", - говорит Динара Куспекова.

Тогда-то в компании-монополисте Динаре указали, что за квартирой числятся долги. Женщина вновь наведалась к чиновникам. Говорит, тогда лишь развели руками, указав, что раз хочешь жить, придётся заплатить.

Пользовалась арендным жильём павлодарка на протяжении четырёх лет. Уверяет, что весь этот период платила за свет, тепло, в том числе погашала долги прошлых лет. Говорит, было сложно. Учитывая, что страдает эпилепсией, на постоянную работу устроиться не получается. Перебивалась временным заработком, но обязательства выполняла.

"В 2015 году мне позвонили из акимата Павлодара, сказали, что будут в конце 2016 года выдавать по очереди жильё. Пояснили, чтобы задолженности у меня не было. У меня её и не было, потому что каждый год, когда договор аренды обновляли, предоставляли все квитанции. Там проверяли, что нет задолженности, и выдавали новый договор. В конце 2016 года я сдала арендную квартиру, составили акт приёмки. Всё нормально было. Квартиру у меня приняли. И тогда я получила новую квартиру, свою уже по очерёдности как сирота", - добавила Динара.

В марте 2024 года женщина узнала о том, что её счёт, на который поступает пособие по инвалидности, арестовали. Стала выяснять, оказалось, что причина в той самой квартире.

В городской прокуратуре Динаре Куспековой ответили, ещё в 2014 году было вынесено заочное решение суда о взыскании с неё задолженности в 132 тысячи тенге. Материалы передали судебному исполнителю, который в 2020 году наложил арест на счёт павлодарки. При этом, цитата из ответа: "вами произведено погашение задолженности 25 декабря 2020 года".

В акимате Павлодара корреспонденту BaigeNews.kz ответили, что поиск всех документов займёт время. Учитывая ещё и тот факт, что центра занятости уже не существует, а на его базе основан карьерный центр.

В компании-монополисте предоставили свой ответ, указав, что на сегодня сумма долга уже больше, чем 132 тысячи.

"Сообщаем, что ранее исполнительный лист по решению от 15.12.2014 года находился на принудительном исполнении у частного судебного исполнителя. В рамках исполнительного производства было произведено удержание и перечислены в ТОО "Павлодарэнергосбыт" денежные средства в сумме 16 500 тенге. По данному адресу в период с июня 2010 года по настоящее время поступило платежей на общую сумму 34 932,64 тенге. По состоянию на 10 июля 2024 года по адресу: Павлодар, улица Толстого, 100, квартира 81 числится задолженность Куспековой Динары за время её проживания по данному адресу за потреблённую энергию в сумме 199 165,63 тенге", - сообщили в пресс-службе АО "Павлодарэнерго".

Динара Куспекова, кстати, получает пособие всего лишь 69 тысяч тенге. Говорит, сейчас большая часть из них стала уходить в счёт погашения долга. При этом на лекарства, еду денег фактически не остается. Женщина сократила на максимум пользование водой и светом, чтобы экономить на коммунальных услугах.

В акимате Павлодара решение ситуации нашли. Отметили, что помощь согласились оказать депутаты городского маслихата, которые перечислят сироте финансы на погашение долга прошлых лет.