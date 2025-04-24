Суд признал право сироты на постановку в жилищную очередь задним числом, передаёт BaigeNews.kz.

Верховный Суд оставил в силе решения судов первой и апелляционной инстанций, признавших за казахстанкой, ранее воспитывавшейся в детских учреждениях, право на постановку на учет нуждающихся в жилье с 1 января 2011 года — с момента выхода её из Детской деревни.

Согласно материалам дела, в 2008–2011 годах она находилась в интернатах №1, №2 и Детской деревне под опекой государства. Однако ни одно из этих учреждений не направило документы для её постановки в очередь на жилье как ребенка-сироты. Только в 2015 году, уже по её личному заявлению, она была включена в список нуждающихся.

Считая это нарушением своих прав, казахстанка обратилась в суд с иском к Детской деревне, Отделу жилищных отношений и акиму города Павлодара с требованием признать право на постановку в жилищную очередь с 1 января 2011 года.

Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили иск, указав на бездействие административных органов, повлекшее негативные последствия для истицы — в отличие от других воспитанников Детской деревни, она не получила положенное жилье.

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда согласилась с выводами нижестоящих судов, подчеркнув, что интерес истца имеет как правовой, так и материальный характер.

Также было отмечено, что принятое решение соответствует принципам законности, доверия к государству и справедливости административного судопроизводства.