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Сирия спустя 12 лет вернулась в Лигу арабских государств
Лига арабских государств возобновила членство Сирии. Оно было приостановлено из-за жестокого подавления оппозиции 12 лет тому назад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еuronews.
За такое решение проголосовали на специальном заседании в штаб-квартире ЛАГ в Каире главы МИД входящих в организацию стран.
Членство Дамаска было приостановлено в 2011 году в связи с жестоким подавлением продемократических протестов, что привело к гражданской войне. Сейчас ЛАГ предпочла путь дипломатии.
"Мы полностью убеждены, что единственный способ разрешить кризис (в Сирии) — это политическое решение, которое полностью исходит изнутри Сирии без какого-либо внешнего вмешательства", отметил министр иностранных дел Египта Самех Шукри.
Противники возвращения Сирии во главе с Катаром считают, что это решение, "обеляющее", по их словам, "зверства режима Асада", не принесёт стабильности и не урегилирует кризис с беженцами, а станет разрушительным ударом по справедливости и правам человека во всем регионе.
К настоящему моменту большинство посольств арабских государств возобновило работу в сирийской столице.
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