Сирены зазвучат по всему Казахстану 15 мая
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15 мая в 12:55 часов во всех регионах страны, кроме города Астана в рамках учения планируется проверка системы оповещения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"15-16 мая 2024 года в стране пройдет республиканское командно-штабное учение "Өрт-2024.
Республиканский штаб по координации и руководству учением будет располагаться в области Абай. В рамках учения в течение двух дней во всех регионах будет проводиться комплекс профилактических мероприятий", - говорится в сообщении.
В ходе учения будут отрабатываться вопросы подготовки органов управления, сил и средств государственной системы гражданской защиты к действиям при ликвидации природных пожаров.
Учение пройдет на территории Бородулихинского филиала РГУ "ГЛПР Семей Орманы".
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