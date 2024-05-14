Сирены зазвучат по всему Казахстану 15 мая

15 мая в 12:55 часов во всех регионах страны, кроме города Астана в рамках учения планируется проверка системы оповещения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"15-16 мая 2024 года в стране пройдет республиканское командно-штабное учение "Өрт-2024. Республиканский штаб по координации и руководству учением будет располагаться в области Абай. В рамках учения в течение двух дней во всех регионах будет проводиться комплекс профилактических мероприятий", - говорится в сообщении.

В ходе учения будут отрабатываться вопросы подготовки органов управления, сил и средств государственной системы гражданской защиты к действиям при ликвидации природных пожаров.



Учение пройдет на территории Бородулихинского филиала РГУ "ГЛПР Семей Орманы".