  • 4 Сентября, 23:10
  • BAIGENEWS
Назначен советник президента Казахстана
Пять казахстанцев оказались в тюрьме за лжетерроризм
На шахте "Казахстанская" продолжают тушить пожар
В Астане модернизируют старую и построят новую электроподстанцию
Айдарбек Сапаров назначен министром сельского хозяйства
Тысячи мальков сазана гибнут в Атырауской области
Первое казахстанское зерно направили в китайскую провинцию Шаньд
В забеге Astana Marathon приняли участие две тысячи человек
Чемпионат Казахстана по мотокроссу проходит в Актобе
Нелегальных мигрантов обнаружили в такси на трассе в ЗКО
В Конаеве организовали кокпар прямо на автодороге
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Сирены завоют 6 сентября в Астане

Сегодня, 22:11
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 22:11
Сегодня, 22:11
145
Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Жителей Астаны просят не паниковать 6 сентября, передаёт BaigeNews.kz.

"В рамках проведения республиканской штабной тренировки "Қорғау-2023" 6 сентября в 9:00 будет проведена проверка системы оповещения города с запуском электросирен. Просим сохранять спокойствие и не поддаваться панике", - сообщили в ДЧС столицы.

 

Самое читаемое

Наверх