Сирены завоют 6 сентября в Астане

Жителей Астаны просят не паниковать 6 сентября, передаёт BaigeNews.kz.

"В рамках проведения республиканской штабной тренировки "Қорғау-2023" 6 сентября в 9:00 будет проведена проверка системы оповещения города с запуском электросирен. Просим сохранять спокойствие и не поддаваться панике", - сообщили в ДЧС столицы.