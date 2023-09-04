Сирены завоют 6 сентября в Астане
Сегодня, 22:11
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Сегодня, 22:11Сегодня, 22:11
145Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
Жителей Астаны просят не паниковать 6 сентября, передаёт BaigeNews.kz.
"В рамках проведения республиканской штабной тренировки "Қорғау-2023" 6 сентября в 9:00 будет проведена проверка системы оповещения города с запуском электросирен. Просим сохранять спокойствие и не поддаваться панике", - сообщили в ДЧС столицы.
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