Сирены включат в Казахстане

В рамках республиканского командно-штабного учения "Қыс-2023" 23 ноября 2023 года в 12.55 часов (по времени Астаны) по всей республике будет проведена проверка системы оповещения с запуском электросирен, сиренно-речевых устройств и перехватом теле-радиовещания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В МЧС отметили, что для привлечения внимания населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций включаются электросирены, сиренно-речевые устройства или другие сигнальные средства, что обозначает подачу единого сигнала оповещения "Внимание всем!".

Услышав этот сигнал, населению необходимо незамедлительно включить доступные средства приема информации (телеканалы, радио, интернет-сайты, социальные сети, приложения для мобильных устройств и т.д.) для получения сведений и инструкций о действиях в сложившейся обстановке.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана просит граждан сохранять спокойствие, не поддаваться панике и слухам.