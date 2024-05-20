  • 20 Мая, 12:47
  • BAIGENEWS

Сирены прозвучат в Алматы

Сегодня, 10:27
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gov.kz Сегодня, 10:27
Сегодня, 10:27
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Фото: gov.kz

21 мая в 10 часов в городе Алматы будет проводиться общегородская сейсмотренировка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

"При срабатывании сирено-речевых установок будут проводиться объектовые сейсмотренировки в образовательных учреждениях, местах массового скопления людей, с отработкой элементов эвакуации граждан из зданий в заранее определенные безопасные места", - говорится в сообщении.

Департамент по ЧС Алматы просит не паниковать, принять участие с отработкой элемента эвакуации из зданий.

Учебно-тренировочная проверка с автоматическим перехватом теле и радиовещательных каналов с включением электрических сигналов "Внимание всем!" информирует население о проведении проверки технической готовности системы оповещения и о начале сейсмотренировки.

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