Сирены прозвучат в Алматы

21 мая в 10 часов в городе Алматы будет проводиться общегородская сейсмотренировка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

"При срабатывании сирено-речевых установок будут проводиться объектовые сейсмотренировки в образовательных учреждениях, местах массового скопления людей, с отработкой элементов эвакуации граждан из зданий в заранее определенные безопасные места", - говорится в сообщении.

Департамент по ЧС Алматы просит не паниковать, принять участие с отработкой элемента эвакуации из зданий.



Учебно-тренировочная проверка с автоматическим перехватом теле и радиовещательных каналов с включением электрических сигналов "Внимание всем!" информирует население о проведении проверки технической готовности системы оповещения и о начале сейсмотренировки.