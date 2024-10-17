25 қазан Республика күні
  • 17 Октября, 11:30
  • BAIGENEWS

Сирены прозвучали в Алматы

Сегодня, 10:28
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
sochi.com Сегодня, 10:28
Сегодня, 10:28
158
Фото: sochi.com

Сегодня, 17 октября, в Алматы в 10:00 была проведена проверка городской системы оповещения, передаёт BaigeNews.kz. 

В МЧС РК уточнили, что сирену "Внимание всем!" используют для привлечения внимания жителей к экстренным сообщениям в случае угрозы или чрезвычайной ситуации. 

Кроме того, в Алматы протестировали систему массового оповещения при ЧС Mass Alert. Пользователям мобильных устройств поступило тестовое оповещение с пометкой "Национальное оповещение", для некоторых пользователей устройств с операционной системой Android - с пометкой "Президентское оповещение", сообщили в акимате. 

Напомним, казахстанские сейсмологи зарегистрировали минувшей ночью землетрясение в Алматы.

Самое читаемое

Наверх