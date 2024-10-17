Сирены прозвучали в Алматы
Сегодня, 10:28
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Сегодня, 10:28Сегодня, 10:28
158Фото: sochi.com
Сегодня, 17 октября, в Алматы в 10:00 была проведена проверка городской системы оповещения, передаёт BaigeNews.kz.
В МЧС РК уточнили, что сирену "Внимание всем!" используют для привлечения внимания жителей к экстренным сообщениям в случае угрозы или чрезвычайной ситуации.
Кроме того, в Алматы протестировали систему массового оповещения при ЧС Mass Alert. Пользователям мобильных устройств поступило тестовое оповещение с пометкой "Национальное оповещение", для некоторых пользователей устройств с операционной системой Android - с пометкой "Президентское оповещение", сообщили в акимате.
Напомним, казахстанские сейсмологи зарегистрировали минувшей ночью землетрясение в Алматы.
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