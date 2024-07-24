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Синяя разметка появилась на дорогах в Алматы. Что она означает

Сегодня, 16:42
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акимат Алматы Сегодня, 16:42
Сегодня, 16:42
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Фото: акимат Алматы

На улице Наурызбай батыра в Алматы появилась новая синяя разметка. В акимате объяснили, что она означает, передаёт BaigeNews.kz.

Так теперь будут выделять зоны коммунальных платных парковок. Нововведение призвано облегчить жизнь водителям, помогая им ориентироваться в парковках.

Ранее платные парковки маркировались только знаками с цифрами 5, 10 и 20, что иногда создавало путаницу. Такие знаки не всегда чётко указывают границы платной парковки. Теперь дорожная разметка станет более заметной, особенно в условиях плотного трафика. 

"Синяя разметка привлечёт внимание и сделает процесс поиска парковки более простым", — отметили в "Алматы паркинг". 

Она будет наноситься на всех коммунальных платных автомобильных парковках в городе, что улучшит инфраструктуру и комфорт жителей и гостей Алматы.

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