Синяя разметка появилась на дорогах в Алматы. Что она означает
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На улице Наурызбай батыра в Алматы появилась новая синяя разметка. В акимате объяснили, что она означает, передаёт BaigeNews.kz.
Так теперь будут выделять зоны коммунальных платных парковок. Нововведение призвано облегчить жизнь водителям, помогая им ориентироваться в парковках.
Ранее платные парковки маркировались только знаками с цифрами 5, 10 и 20, что иногда создавало путаницу. Такие знаки не всегда чётко указывают границы платной парковки. Теперь дорожная разметка станет более заметной, особенно в условиях плотного трафика.
"Синяя разметка привлечёт внимание и сделает процесс поиска парковки более простым", — отметили в "Алматы паркинг".
Она будет наноситься на всех коммунальных платных автомобильных парковках в городе, что улучшит инфраструктуру и комфорт жителей и гостей Алматы.
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