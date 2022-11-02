"Синяя галочка" подтверждения в Twitter станет платной и будет доступна всем

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Маск предложил ввести платную верификацию аккаунтов для пользователей Twitter.

Возглавивший соцсеть Twitter Илон Маск изменил систему верифицированных аккаунтов: если раньше "синюю галочку" знаменитостям могли выдать модераторы, то теперь её можно будет купить за восемь долларов в месяц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ямал медиа.

Об изменениях Маск заявил на своей странице в Twitter. Обладатели верифицированного аккаунта также смогут публиковать более длинные видео, их имена будут высвечиваться первыми при поиске, а сами владельцы получат возможность избавиться от части рекламы.

"Нынешняя система Twitter, делящая всех на "лордов и крестьян" для определения того, у кого есть или нет синяя галочка, — это чушь собачья. Власть народу! Синяя галочка за восемь долларов в месяц", - написал владелец Twitter Илон Маск.

Он отметил, что цена может варьироваться в зависимости от страны покупки: при определении стоимости Twitter будет отталкиваться от покупательной способности государств. Владелец соцсети назвал меру необходимой для привлечения дополнительных денежных средств, которые позже уйдут создателям контента.

Напомним, Макс приобрёл Twitter на прошлой неделе, уволил директоров и сам возглавил компанию.