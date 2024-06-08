Синоптики снова обещают казахстанцам дожди, грозы и сильный ветер в воскресенье

По прогнозам "Казгидромета", на большей части территории страны сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами, на севере страны – сильный дождь, град, шквал. По республике ожидаются туман, усиление ветра, передаёт BaigeNews.kz.

Днём в Алматинской, Кызылординской областях, области Жетысу сохраняется сильная жара, в Атырауской, Жамбылской, в области Улытау, на юге области Абай, на западе, в пустынных районах Туркестанской области ожидается сильная жара.

В Мангистауской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях, на западе, юге, в центре области Улытау, на западе, севере Кызылординской, на юго-востоке, юге Западно-Казахстанской, на западе Актюбинской, на севере, северо-востоке, юге, в центре области Жетысу, на юге Костанайской, Карагандинской и области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской, на севере, западе, в пустынных районах Туркестанской, на западе Западно-Казахстанской, на юге, северо-востоке, в центре Кызылординской, на севере, востоке, в центре Мангистауской, на юге Актюбинской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В ряде регионов страны и столице объявлено штормовое предупреждение.

В Астане 9 июня днём ожидается гроза. Ветер юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, днём на западе, севере, востоке области Улытау ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. Днём по области ожидается сильная жара 35-38 градусов. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Днём сильная жара 35 градусов.

Днём на западе, севере, в центре Карагандинской области ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный на западе области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде днём ожидается гроза. Ветер южный, юго- западный 9-14, при грозе порывы 18 м/с.

Днём в горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на горных перевалах области 15-20 м/с. В Туркестане днём ожидается сильная жара 40 градусов.

Днём на севере Павлодарской области ожидается сильный дождь, град. Ночью на севере, днем на западе, севере, юге области гроза, на севере области туман. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днём ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью и утром при грозе порывы 15-18 м/с.

Ночью на севере, днем на западе, севере, юге области Абай ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. Днём на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается ветер западный, северо-западный на севере, в центре области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 40-43 градусов. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, северо-востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днём ожидается сильная жара 40-41 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днём 09-10 июня в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем 09 июня в горных районах области, днем 10 июня на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Атырауской области ожидается гроза. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днём ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, днем на западе, юге области град, шквал. Ветер восточный ночью на севере, западе области порывы 15-20 м/с, днем порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается гроза. Ветер восточный порывы 15-20 м/с.

Днём на северо-западе Костанайской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере области гроза, днем на севере, западе, востоке области гроза, град. Ветер юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ожидается гроза. Ветер юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе Мангистауской области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный ночью на севере области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ночью временами ожидается туман. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на северо-востоке, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный ночью при грозе порывы 15-20 м/с. На юго-востоке, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с.