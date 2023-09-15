Синоптики сделали прогноз на выходные в Казахстане
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На территории Казахстана в выходные дни пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
По информации синоптиков, в ближайшие дни на большей части республики погода будет формироваться под влияние фронтальных разделов, пройдут дожди с грозами и порывистым ветром.
"На северо-западе, юго-востоке возможно пройдет град, в горных районах юго-востока страны в ночные часы прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. На северо-западе, севере, востоке страны в ночные и утренние часы прогнозируется туман", - уточнили синоптики.
Также сообщается, что в большинстве регионах страны температура воздуха ночью составит 2-12, днём - 15-23 тепла, на юге, юго-востоке температурный фон остается относительно комфортным для этого времени года: ночью - 10-15, в горных районах - 0-5 тепла, днём - 20-28 тепла.
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