Синоптики рассказали о погоде в мегаполисах на 1 и 2 сентября

По прогнозам "Казгидромета", в первый день осени в Астане ожидается дождь и гроза, а вот в Алматы ливень придёт 2 сентября. В Шымкенте же в первые дни осени — погода без осадков, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики поделились подробным прогнозом погоды в казахстанских мегаполисах 1 и 2 сентября.

В Астане в воскресенье ожидаются переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 4-6, днём 11-13 градусов тепла. 2 сентября в столице прогнозируют переменную облачность, погоду без осадков. Ветер северный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 15-17 тепла.

В Алматы 1 сентября ожидается переменная облачность, погода без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 28-30 тепла. 2 сентября — переменная облачность, дождь, днём временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 16-18 градусов тепла.

В Шымкенте 1 сентября прогнозируют переменную облачность и погоду без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 28-30 тепла. 2 сентября также ожидается переменная облачность и погода без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 25-27 градусов тепла.