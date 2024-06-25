Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в июле

В последней декаде июня в северо-западной половине Казахстана пройдут дожди. В июле на большей части страны прогнозируются кратковременные дожди, грозы, порывы ветра, град. Об этом на пресс-конференции на площадке СЦК сообщил первый заместитель генерального директора РГП "Казгидромет" Серик Саиров, передаёт BaigeNews.kz.

Ожидается сильный дождь, гроза, порывистый ветер. На западе страны температура воздуха составит в пределах +18+25 градусов. На севере ожидается повышение температуры воздуха до 33+38, в центре, на востоке, юге, юго-востоке - до +36+43 градусов.