Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в июле
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В последней декаде июня в северо-западной половине Казахстана пройдут дожди. В июле на большей части страны прогнозируются кратковременные дожди, грозы, порывы ветра, град. Об этом на пресс-конференции на площадке СЦК сообщил первый заместитель генерального директора РГП "Казгидромет" Серик Саиров, передаёт BaigeNews.kz.
Ожидается сильный дождь, гроза, порывистый ветер. На западе страны температура воздуха составит в пределах +18+25 градусов. На севере ожидается повышение температуры воздуха до 33+38, в центре, на востоке, юге, юго-востоке - до +36+43 градусов.
"В июле на большей части страны прогнозируются кратковременные дожди, грозы, порывы ветра, град. В западных и южных регионах страны в отдельные дни ожидаются грозовые дожди. Жаркие дни чередуются с прохладными. Основной температурный фон в западных и южных регионах будет жарче +30+38, в некоторые дни столбик термометра достигнет 40-45 градусов. Температура на севере, в центре и на востоке республики прогнозируется в пределах +25+38 градусов", – сказал спикер.
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