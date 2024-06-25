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Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в июле

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baigenews.kz Сегодня, 18:06
Сегодня, 18:06
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Фото: baigenews.kz

В последней декаде июня в северо-западной половине Казахстана пройдут дожди. В июле на большей части страны прогнозируются кратковременные дожди, грозы, порывы ветра, град. Об этом на пресс-конференции на площадке СЦК сообщил первый заместитель генерального директора РГП "Казгидромет" Серик Саиров, передаёт BaigeNews.kz.

Ожидается сильный дождь, гроза, порывистый ветер. На западе страны температура воздуха составит в пределах +18+25 градусов. На севере ожидается повышение температуры воздуха до 33+38, в центре, на востоке, юге, юго-востоке - до +36+43 градусов. 

"В июле на большей части страны прогнозируются кратковременные дожди, грозы, порывы ветра, град. В западных и южных регионах страны в отдельные дни ожидаются грозовые дожди. Жаркие дни чередуются с прохладными. Основной температурный фон в западных и южных регионах будет жарче +30+38, в некоторые дни столбик термометра достигнет 40-45 градусов. Температура на севере, в центре и на востоке республики прогнозируется в пределах +25+38 градусов", – сказал спикер.

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