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Синоптики рассказали о погоде на выходные в Казахстане

Сегодня, 11:57
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baigenews.kz Сегодня, 11:57
Сегодня, 11:57
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Фото: baigenews.kz

РГП "Казгидромет" представил прогноз погоды в Казахстане с 30 сентября по 2 октября, передаёт BaigeNews.kz.

По информации синоптиков,  атмосферные фронтальные разделы принесут на большую часть казахстана дожди, усиление ветра и понижение температуры воздуха. Только на западе республики сохранится ясная погода без осадков с относительно комфортным температурным фоном.

Отмечается, что в горных районах Алматинской и Восточно-Казахстанской областей пройдут осадки, 1 октября в Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

"Температура воздуха в северной половине республики ночью ноль – восемь градусов, днём 10-23 тепла, на юге, юго-востоке страны - 5-15, днём -18-25 тепла. Ночью на северо-западе, севере, в центре страны ожидаются заморозки до трёх градусов", - сообщили синоптики.

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