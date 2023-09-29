Синоптики рассказали о погоде на выходные в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
РГП "Казгидромет" представил прогноз погоды в Казахстане с 30 сентября по 2 октября, передаёт BaigeNews.kz.
По информации синоптиков, атмосферные фронтальные разделы принесут на большую часть казахстана дожди, усиление ветра и понижение температуры воздуха. Только на западе республики сохранится ясная погода без осадков с относительно комфортным температурным фоном.
Отмечается, что в горных районах Алматинской и Восточно-Казахстанской областей пройдут осадки, 1 октября в Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.
"Температура воздуха в северной половине республики ночью ноль – восемь градусов, днём 10-23 тепла, на юге, юго-востоке страны - 5-15, днём -18-25 тепла. Ночью на северо-западе, севере, в центре страны ожидаются заморозки до трёх градусов", - сообщили синоптики.
Самое читаемое
- Золотой день для Казахстана на Азиаде в Ханчжоу. Что осталось за кулисами
- Известную своей стрижкой полицейскую задержали за взятку
- Родители особенных детей в Астане заявили о нарушениях в работе инватакси
- Меня пугали, что буду сидеть, как Челах - обвиняемый в поджоге складов с боеприпасами в Жамбылской области
- Пожар на свадьбе в Ираке унёс жизни более ста человек, включая молодожёнов