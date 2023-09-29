Синоптики рассказали о погоде на выходные в Казахстане

РГП "Казгидромет" представил прогноз погоды в Казахстане с 30 сентября по 2 октября, передаёт BaigeNews.kz.

По информации синоптиков, атмосферные фронтальные разделы принесут на большую часть казахстана дожди, усиление ветра и понижение температуры воздуха. Только на западе республики сохранится ясная погода без осадков с относительно комфортным температурным фоном.

Отмечается, что в горных районах Алматинской и Восточно-Казахстанской областей пройдут осадки, 1 октября в Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.