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  • Синоптики рассказали, какую погоду стоит ждать в ближайшие дни в Казахстане
pixabay.com Сегодня, 15:49
239
Фото: pixabay.com

Синоптики рассказали, какую погоду стоит ждать в ближайшие дни в Казахстане

Казгидромет предоставил прогноз погоды в Казахстане на следующие три дня, с 18 по 20 октября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт метеорологической службы.

По данным синоптиков, со вторника по четверг на большей части территории Казахстана под влиянием ложбины Атлантического циклона и прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди, в горных районах юго-востока страны, в ночные часы в северной половине Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега. По Казахстану прогнозируется усиление ветра, на западе, востоке, в горных районах юга и юго-востока страны – туманы.

На большей части республики повышение температуры воздуха:

  • на западе, северо-западе ночью до 3-8 тепла, днём до 10-20 тепла;
  • на севере ночью до 2-7 тепла, днем до 7-12 тепла; 
  • в центре страны до 3-8 тепла, днем до 5-19 тепла;
  • на востоке ночью колебание от 5 мороза-5 тепла до 0-8 мороза, днем основной фон 5-13 тепла;
  • на юге ночью до 2-7 тепла, днем до 10-20 тепла;
  • на юго-востоке понижение ночью до 5 мороза-7 тепла, днем до 5-15 тепла.
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#погода #прогноз погоды #Казгидромет
Сегодня, 15:49
239
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