Синоптики рассказали, какую погоду стоит ждать в ближайшие дни в Казахстане

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Казгидромет предоставил прогноз погоды в Казахстане на следующие три дня, с 18 по 20 октября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт метеорологической службы.

По данным синоптиков, со вторника по четверг на большей части территории Казахстана под влиянием ложбины Атлантического циклона и прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди, в горных районах юго-востока страны, в ночные часы в северной половине Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега. По Казахстану прогнозируется усиление ветра, на западе, востоке, в горных районах юга и юго-востока страны – туманы.

На большей части республики повышение температуры воздуха: