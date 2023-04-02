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Синоптики рассказали, каким будет апрель в Казахстане
"Казгидромет" выпустил прогноз погоды в Казахстане на апрель, передаёт BaigeNews.kz.
Как отмечают синоптики, в апреле продолжительность дня увеличивается, происходит дальнейшее накопление тепла.
На севере Казахстана в первой декаде апреля наблюдается устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 0° градусов к положительным значениям, а на юге страны — через +10 градусов. Снежный покров в апреле на большей части территории разрушается.
"В течение месяца на территории республики из-за чередования барических образований будут наблюдаться как теплые, ясные дни, так и прохладные, пасмурные. В отдельные дни с выходом циклонов с юга Каспия и с Европейской территории России будет наблюдаться неустойчивый характер погоды с дождями и порывистым ветром, на юге РК с грозами и пыльными бурями", — сообщают в "Казгидромете".
В начале первой декады апреля дожди прогнозируются на западе и в южной половине страны (в горах юга возможен переход дождя в мокрый снег). А в середине декады осадки ожидаются на большей части Казахстана. При прояснении в южных регионах ожидаются заморозки до 1-6°С.
Ожидается постепенное повышение температуры воздуха:
на западе РК ночью от 0,+10°С до +7+17°С, днем от +7+15°С до +17+28°С;
на юге и юго-востоке страны ночью от -6+5°С до +5+12°С, днем от +5+15°С до +20+28°С;
на востоке республики от -7-20°С до 0,-5°С, днем от 0,-5°С до +8+13°С;
на севере, в центре республики с частой сменой барических образований прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от -5-10°С до 0,+5°С, днем от +3+10°С до +10+18°С.
Во второй и третьей декадах апреля с выносом теплых воздушных масс с районов Ирана и Средней Азии температурный фон повысится:
на севере, в центре и на востоке страны ночью до +5+13°С, днем до +15+25°С;
в южных регионах и на западе РК ночью до +10+17°С, до +25+35°С.
Однако не исключены возвраты холодов. При затоках холодных воздушных масс с территории России в северных, центральных и восточных регионах республики столбики термометров могут опускаться ночью до -2-7°С, днем до +6+13°С, в южных регионах и на западе страны - понижение температры воздуха ночью -2+7°С, днем до +10+18°С.
Синоптики напомнили, что прогноз в последующем корректируется по мере изменения синоптической ситуации и уточняется прогнозами погоды на декаду.
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