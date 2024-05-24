Ясную погоду прогнозируют синоптики в одном регионе Казахстана

На большей части Казахстана в ближайшие дни ожидаются обильные дожди, переходящие в снег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

Инициативу в формировании погоды по республике в ближайшие три дня окажет северный циклон, который принесет с собой осадки в виде дождя, переходящие в снег, грозы, град и шквалистые усиления ветра.

"Сильные осадки (дождь, снег) прогнозируются 25-27 мая в северных, 25-26 мая в центральных, юго-восточных, 26 мая в восточных регионах, сильный дождь в северо-западных регионах страны. В свою очередь обширный антициклон из районов Скандинавии сохранит ясную погоду на западе республики", - говорится в сообщении.

Надвигающиеся холодные воздушные массы послужат причиной заморозков в ночные и утренние часы до 3 градусов – 25 мая на западе, северо-западе, севере, 26 мая в центре, 27 мая на востоке, юго-востоке, 26-27 мая в горных районах южного Казахстана.