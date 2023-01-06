Синоптики прогнозируют сильные морозы на территории Казахстана

Фото: qazaqstan.tv

В Казахстане на смену снегопадам постепенно придут морозы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Казгидромет". На сегодняшний день в некоторых областях осадки еще продолжаются.

"Как и ожидалось, Атлантический циклон и связанные с ним атмосферные фронты, несущие осадки преимущественно в виде снега, продолжает медленно смещаться на восток, сохраняя неустойчивый характер погоды практический на всей территории страны, с которым сохраняются снегопады, на востоке Казахстана сильный снег, а на юге осадки в виде дождя и снега, в горных районах – сильные осадки", - говорится в прогнозе.

По территории республики прогнозируются метели, гололедные явления, на западе и юге – туманы. Но уже 7 января с запада страны начнет смещаться холодный Арктический антициклон, с которым ожидается постепенное прекращение осадков и резкое понижение температуры воздуха на западе, затем и на остальной территории страны.