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qazaqstan.tv Сегодня, 15:49
242
Сегодня, 15:49
242
Фото: qazaqstan.tv

Синоптики прогнозируют сильные морозы на территории Казахстана

В Казахстане на смену снегопадам постепенно придут морозы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Казгидромет". На сегодняшний день в некоторых областях осадки еще продолжаются. 

"Как и ожидалось, Атлантический циклон и связанные с ним атмосферные фронты, несущие осадки преимущественно в виде снега, продолжает медленно смещаться на восток, сохраняя неустойчивый характер погоды практический на всей территории страны, с которым сохраняются снегопады, на востоке Казахстана сильный снег, а на юге осадки в виде дождя и снега, в горных районах – сильные осадки", - говорится в прогнозе. 

По территории республики прогнозируются метели, гололедные явления, на западе и юге – туманы. Но уже 7 января с запада страны начнет смещаться холодный Арктический антициклон, с которым ожидается постепенное прекращение осадков и резкое понижение температуры воздуха на западе, затем и на остальной территории страны.

"Столбики термометров опустятся: на западе, в центре страны до 20-28 мороза, на северо-западе, севере республики до 25-33 мороза, на востоке до 5-13 мороза, а на юге страны до 0-10 мороза", - сообщает "Казгидромет". 

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#прогноз погоды #Казгидромет
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:49
242
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