  • 30 Октября, 11:58
  • BAIGENEWS

Синоптики прогнозируют потепление в Казахстане

Сегодня, 11:38
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 11:38
Сегодня, 11:38
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Фото: pixabay.com

На большей части Казахстана под влиянием Атлантического циклона сохранится неустойчивая погода, пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидается гололед и туман, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

1-го ноября на западе республики прогнозируются сильные дожди, по западу, северо-западу и северу страны ожидается усиление ветра.

"Прогнозируется повышение температуры воздуха: днем на западе страны до +12+17°С, на северо-западе и севере до +7+15°С, на севере, востоке и в центре страны до +4+9°С, на юге и юго-востоке до +12+17°С, а в горных районах +3+8°С", - сообщили синоптики.

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