Синоптики прогнозируют потепление в Казахстане

На большей части Казахстана под влиянием Атлантического циклона сохранится неустойчивая погода, пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидается гололед и туман, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

1-го ноября на западе республики прогнозируются сильные дожди, по западу, северо-западу и северу страны ожидается усиление ветра.