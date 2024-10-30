Синоптики прогнозируют потепление в Казахстане
Сегодня, 11:38
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Сегодня, 11:38Сегодня, 11:38
60Фото: pixabay.com
На большей части Казахстана под влиянием Атлантического циклона сохранится неустойчивая погода, пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидается гололед и туман, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
1-го ноября на западе республики прогнозируются сильные дожди, по западу, северо-западу и северу страны ожидается усиление ветра.
"Прогнозируется повышение температуры воздуха: днем на западе страны до +12+17°С, на северо-западе и севере до +7+15°С, на севере, востоке и в центре страны до +4+9°С, на юге и юго-востоке до +12+17°С, а в горных районах +3+8°С", - сообщили синоптики.
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