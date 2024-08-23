Синоптики прогнозируют 23 августа на большей части Казахстана неустойчивую погоду

Под влиянием северо-западного циклона на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами, на северо-западе, севере – сильный дождь, днем с градом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казгидромет".

"Лишь на западе, юге, крайнем юго-востоке и востоке республики ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на севере, северо-западе страны – ночью и утром туман", - сообщили синоптики.

В Атырауской области, в области Абай, на севере области Ұлытау, на западе, востоке, в центре ЗКО, на западе, юго-востоке Мангыстауской, на северо-западе Кызылординской, на западе, востоке Карагандинской областей сохранится высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях, на западе, севере Алматинской, на северо-западе, в центре Мангыстауской, на западе, юге, северо-востоке Атырауской областей, на юге, в центре ВКО, на юге Карагандинской области, на юге области Ұлытау, на западе, северо-западе, юге области Абай, на юге, юго-востоке ЗКО сохранится чрезвычайная пожарная опасность.