Синоптики предупредили жителей восьми городов Казахстана
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Сегодня, 08:16Сегодня, 08:16
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Синоптики обещают неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха 30 сентября в Костанае, Павлодаре, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Актобе, Алматы, Астане, передаёт BaigeNews со ссылкой на РГП "Казгидромет".
К слову, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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