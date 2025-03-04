  • 4 Марта, 08:50
  • BAIGENEWS

Синоптики предупредили жителей Усть-Каменогорска

Синоптики предполагают, что 4 марта в городе возможно ухудшение качества воздуха.

Сегодня, 08:05
АВТОР
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weproject.media Сегодня, 08:05
Сегодня, 08:05
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Фото: weproject.media

Синоптики обещают неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха 4 марта в  Усть-Каменогорске, передаёт  BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

К слову, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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