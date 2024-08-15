Синоптики предупредили жителей трёх городов Казахстана
Вчера, 08:18
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 08:18Вчера, 08:18
392
Синоптики обещают неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха 15 августа в городе Алматы, ночью в Астане и Атырау, передаёт BaigeNews со ссылкой на РГП "Казгидромет".
К слову, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Самое читаемое
- Держали в секс-рабстве и накачивали наркотиками: расследование громкого дела прокомментировали в МВД
- Материал возвращён без исполнения - Военный суд о деле сына депутата Турлыханова
- Павел Дуров выделил гранты для сельских школьников в Казахстане
- Почему осуждённый сын депутата Турлыханова гулял ночью в Алматы, ответили в КУИС
- Центрально-Азиатский хаб Euronews откроют в Астане