Синоптики предупредили жителей трех городов Казахстана
Сегодня, 08:18
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:18Сегодня, 08:18
66
Синоптики обещают неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха 4 сентября в Актобе, Алматы, Атырау, передаёт BaigeNews со ссылкой на РГП "Казгидромет".
К слову, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Самое читаемое
- Задержан водитель, устроивший смертельное ДТП в Караганде
- Муж накачивал жену наркотиками, насиловал её сам и приглашал десятки незнакомцев во Франции
- Подписан указ о проведении 6 октября республиканского референдума
- Фейком назвали информацию о карантине и масочном режиме в Казахстане
- Водитель более 40 раз нарушил ПДД за три дня в Уральске