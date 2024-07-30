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Синоптики предупредили жителей столицы

Сегодня, 08:35
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Синоптики предупредили жителей столицы Сегодня, 08:35
Сегодня, 08:35
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Синоптики обещают неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха 30 июля в Астане, передаёт BaigeNews со ссылкой на РГП "Казгидромет".

К слову, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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