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Синоптики предупредили жителей сразу 13 городов Казахстана

Синоптики предполагают, что 28 ноября в них возможно ухудшение качества воздуха.

Сегодня, 08:15
АВТОР
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Синоптики предупредили жителей сразу 13 городов Казахстана Сегодня, 08:15
Сегодня, 08:15
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По информации РГП "Казгидромет", неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха ожидаются в городах Алматы, Астана, Шымкент, Актобе, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Караганда, Темиртау, Павлодар, Кокшетау, Костанай и Петропавловск, передаёт BaigeNews.kz.

К слову, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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