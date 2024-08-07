Синоптики предупредили жителей шести городов Казахстана
Сегодня, 08:18
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:18Сегодня, 08:18
37
Синоптики обещают неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха 7 августа в городах Алматы, Риддер, Усть-Каменогорск, ночью в Атырау, Костанай, Астана, передаёт BaigeNews со ссылкой на РГП "Казгидромет".
К слову, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Самое читаемое
- Жители посёлка Бурабай заявили протест против строительства зоны отдыха на горе
- Елдосу Сметову подарили 5-комнатную квартиру и авто
- Привязали гирю и утопили в реке: в Павлодаре два брата осуждены за убийство
- Семья из четырех человек погибла в Акмолинской области
- Странную смерть трёх человек в колодце расследуют в Абайской области