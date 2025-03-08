По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 8 марта ожидаются лишь в одном городе Казахстана — Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz.

Специалисты прогнозируют в Кокшетау возможное ухудшение качества воздуха. Синоптики рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок. Людям, страдающим хроническими заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми и аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты. Также рекомендуется ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе и заниматься физкультурой и спортом в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики сообщили, какой будет погода в ближайшие три дня. Несмотря на то, что на календаре уже весна, серия северо-западных циклонов продолжает оказывать свое влияние на всю территорию Казахстана, принося с собой снег, метель на севере, и осадки в виде дождя и снега на юге страны, а также усиление ветра по всей республике, отмечают в "Казгидромете".