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Синоптики предупредили жителей двух городов

Сегодня, 08:19
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Синоптики предупредили жителей двух городов Сегодня, 08:19
Сегодня, 08:19
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Синоптики обещают неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха 17 июля в Актобе и Атырау, передаёт BaigeNews со ссылкой на РГП "Казгидромет".

К слову, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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