Синоптики предупредили жителей двух городов
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В большинстве городов Казахстана 3 мая метеорологические условия будут благоприятными, передаёт BaigeNews со ссылкой на РГП "Казгидромет". В Алматы, ночью в Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.
К слову, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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