Синоптики предупредили жителей двух городов Казахстана
Синоптики предполагают, что в четверг в них возможно ухудшение качества воздуха.
Сегодня, 08:21
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Сегодня, 08:21Сегодня, 08:21
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По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 12 декабря ожидаются в Алматы, Балхаш, передаёт BaigeNews.kz.
К слову, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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