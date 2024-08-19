Синоптики предупредили жителей Атырау
Сегодня, 08:10
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:10Сегодня, 08:10
240
Синоптики обещают неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха 19 августа в Атырау, передаёт BaigeNews со ссылкой на РГП "Казгидромет".
К слову, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Самое читаемое
- В горах Алматы объявлена селевая опасность. Спасатели обратились к туристам
- Колесо обозрения с людьми загорелось в Германии
- В Семее женщины устроили дебош и оказали неповиновение полиции
- Начальника станции Костанай уволили после приезда руководства
- Квартиры и премии выдали призёрам Олимпиады из Алматинской области