  • 19 Июня, 09:46
  • BAIGENEWS

Синоптики предупредили жителей Атырау

Сегодня, 08:40
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Синоптики предупредили жителей Атырау Сегодня, 08:40
Сегодня, 08:40
118

Синоптики обещают неблагоприятные метеоусловия 19 июня в Атырау, передаёт BaigeNews со ссылкой на РГП "Казгидромет".

К слову, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Самое читаемое

Наверх