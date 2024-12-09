Синоптики предупредили жителей Астаны и ещё трех городов
Синоптики предполагают, что в понедельник в них возможно ухудшение качества воздуха.
Сегодня, 08:39
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Сегодня, 08:39Сегодня, 08:39
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По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 9 декабря ожидаются в Актобе, Павлодаре, Алматы, Астане, передаёт BaigeNews.kz.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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