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Синоптики предупредили жителей Астаны и еще трех городов Казахстана

Синоптики предполагают, что 31 января в них возможно ухудшение качества воздуха.

Сегодня, 08:20
АВТОР
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Синоптики предупредили жителей Астаны и еще трех городов Казахстана Сегодня, 08:20
Сегодня, 08:20
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Синоптики обещают 31 января неблагоприятные метеоусловия, которые приведут к загрязнению воздуха в нескольких городах Казахстана, включая Астану, Актобе, Атырау и Петропавловск, передаёт  BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

К слову, неблагоприятные метеоусловия - это сочетание определённых метеорологических факторов, таких как штиль, слабый ветер, туман или инверсия, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое воздуха. В такие моменты загрязнение воздуха может значительно ухудшиться, что особенно заметно в городах.

Ключевыми факторами, влияющими на степень загрязнения, являются такие аспекты, как направление и сила ветра, осадки, влажность и температура. Всё это напрямую связано с тем, как загрязняющие вещества остаются в атмосфере и накапливаются в воздухе, особенно в период неблагоприятных метеоусловий.

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