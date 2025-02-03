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Синоптики предупредили жителей Астаны и еще 6 городов Казахстана

Синоптики предполагают, что 3 февраля в них возможно ухудшение качества воздуха.

Сегодня, 08:18
АВТОР
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Синоптики предупредили жителей Астаны и еще 6 городов Казахстана Сегодня, 08:18
Сегодня, 08:18
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По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха 3 февраля ожидаются в Караганде, Темиртау, Костанае, Атырау, Актобе, Алматы, Астане, передаёт BaigeNews.kz.

К слову, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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