Синоптики предупредили жителей Астаны и еще 6 городов Казахстана
Синоптики предполагают, что 28 января в них возможно ухудшение качества воздуха.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 28 января ожидаются в Алматы, Шымкент, Атырау, Усть-Каменогорск, Балхаш, Жезказган, ночью в городе Астана, передаёт BaigeNews.kz.
Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Самое читаемое
- Самый большой природный каток открыли в ВКО
- Черчесов высказался об уходе из сборной Казахстана
- Тело женщины с предсмертной запиской нашли в парке Петропавловска
- Грабили и вымогали деньги: жительницы ЗКО наживались на студентках и школьницах
- Лукашенко сказал, будет ли ещё участвовать в выборах президента Беларуси