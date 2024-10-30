Синоптики предупредили жителей Астаны и еще 4 городов Казахстана
Сегодня, 08:20
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:20Сегодня, 08:20
69
Синоптики обещают неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха 30 октября в городах Петропавловск, Костанай, Атырау, Алматы и ночью в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
К слову, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Самое читаемое
- Сельчане просят акима СКО переселить их из-за шума элеваторов
- Убийство семьи бизнесмена в Петропавловске: суд вынес приговор
- 250 плиток шоколада "Казахстан" похитила в магазине жительница Астаны
- Мошенники нашли новый способ обмана казахстанцев
- Разыскиваемого несколько месяцев актюбинца нашли в общей могиле