Синоптики предупредили жителей Астаны и еще 10 городов Казахстана
Синоптики предполагают, что 27 января в них возможно ухудшение качества воздуха.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Синоптики обещают неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха 27 января в городах городах Алматы, Астана, Кызылорда, Актобе, Атырау, Усть-Каменогорск, Темиртау, Балхаш, Караганда, Жезказган, Костанай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
К слову, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Самое читаемое
- В Беларуси завершилось досрочное голосование на президентских выборах
- Казахстан завоевал две медали на мировом турнире по лёгкой атлетике в Астане
- Новые профессиональные праздники появились в Казахстане
- Чиновник и медсестра незаконно оформляли инвалидность в Шымкенте
- 956 млн тенге направлено на развитие хоккея в Актюбинской области