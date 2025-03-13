  • 13 Марта, 09:30
  • BAIGENEWS

Синоптики предупредили жителей Астаны и 3 городов Казахстана

Синоптики предполагают, что 13 марта в них возможно ухудшение качества воздуха.

Сегодня, 08:59
АВТОР
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Синоптики предупредили жителей Астаны и 3 городов Казахстана Сегодня, 08:59
Сегодня, 08:59
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По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 13 марта ожидаются в городах Усть-Каменогорск, Шымкент, Алматы, Астана., передаёт BaigeNews.kz  со ссылкой на РГП "Казгидромет".

К слову, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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