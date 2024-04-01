  • 1 Апреля, 10:51
  • BAIGENEWS
Двух новорожденных близняшек эвакуировали на вертолёте в Актюбинской области
Паводки в Казахстане: пострадавшим помогает более 20 тысяч волонтёров
Ветер, дождь и гололёд: в каких регионах объявлено штормовое предупреждение на 1 апреля
Из-за нехватки электромощностей в Костанае не могут начать строительство домов
Пункт приёма гуманитарной помощи открыли в Алматы
От защиты к истреблению: Кто и зачем предлагает радикально решить проблему бродячих животных
Поезда, лодки, вертолёты и альпинистское снаряжение: как эвакуируют казахстанцев из зон ЧС
Аида Балаева предостерегла казахстанцев от ложных вызовов служб ЧС
Каждый регион должен иметь чёткий план: в Казахстане прошло заседание штаба по паводкам
Канат Бозумбаев назначен заместителем премьер-министра Казахстана
Рыбакина проиграла американке в финале Miami Open
Морозы прогнозируют синоптики в ближайшие дни в Казахстане

Синоптики предупредили жителей Астаны, Алматы и ещё трех городов

Сегодня, 09:16
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 09:16
Сегодня, 09:16
131
Фото: baigenews.kz

Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха 1 апреля жителей пяти городов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

"1 апреля 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Атырау, Актобе, Уральск, Алматы, ночью Астана", - говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Самое читаемое

Наверх