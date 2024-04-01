Синоптики предупредили жителей Астаны, Алматы и ещё трех городов
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Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха 1 апреля жителей пяти городов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.
"1 апреля 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Атырау, Актобе, Уральск, Алматы, ночью Астана", - говорится в сообщении.
Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
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