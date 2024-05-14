Синоптики предупредили жителей Алматы

В большинстве городов Казахстана 14 мая метеорологические условия будут благоприятными, передаёт BaigeNews со ссылкой на РГП "Казгидромет". В Алматы ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

"14 мая 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидается в городе Алматы", - говорится в сообщении.

К слову, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).